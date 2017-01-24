Ярославль, 24 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области отменила результат конкурса на право организации и проведения торгов по продаже имущества города, который провела мэрия города Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском УФАС.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

Конкурс на право продавать муниципальное имущество проходил в декабре-январе, его победителем стал АО «Российский аукционный дом» (Санкт-Петербург). По условиям договора «РАДу» должны были передать на продажу порядка 40 объектов недвижимого имущества (преимущественно нежилые здания и помещения), вошедшие в программу приватизации муниципального имущества Ярославля.

«Но АО «Инвестартап» подал жалобу, где написал, что не смог собрать все документы в указанный срок. В частности справку об отсутствии судимости или уголовного преследования руководителя и бухгалтера организации. Мы приняли жалобу к рассмотрению», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Иван Паутов.

Согласно административному регламенту МВД России такая справка выдается в течение месяца. В то время как тот же месяц был дан участникам конкурса с момента его объявления до вскрытия конвертов. Вероятно, с такой же проблемой столкнулся и победитель. Организации, участвующие в конкурсе, предъявили справки об отсутствии судимости за подписью руководителя предприятия, что, по мнению ФАС, являлось нарушением. В итоге антимонопольщики выдали предписание отменить результаты конкурса и провести новый, увеличив срок подачи документов.