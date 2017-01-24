Чебоксары, 24 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии повысят плату за проезд в автобусах межмуниципальных маршрутов. Стоимость возрастёт на 10,04% — с 2,39 до 2,63 рублей за 1 км, сообщают Минтранс Чувашии и региональная Госслужба по тарифам.

Cap.ru Данные Госслужбы по тарифам

С просьбой рассмотреть вопрос повышения «ряда тарифов» обратилось в службу государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс». Речь идет о стоимости проезда в автобусах межмуниципальных маршрутов. При оплате наличными предлагается увеличить тариф с 2,39 до 2,63 рублей за километр — подорожание составит 10,04%. При оплате банковской картой или с помощью транспортного приложения тариф останется прежним — 2,09 рублей за километр.

О том, когда планируется увеличить тарифы, не уточняется. Отметим, цены на проезд в общественном транспорте не менялись в Чувашии с 2013 года.

Напомним, полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам переданы органам местного самоуправления. По данным Минтранса Чувашии, в шести муниципалитетах тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам актами утверждены на уровне 2016 года (в Козловском, Красноармейском, Марпосадском, Ядринском районах, Чебоксарах и Новочебоксарске). В 15 муниципальных образованиях тарифы не утверждены, то есть действуют нерегулируемые тарифы. В остальных районах отсутствуют муниципальные маршруты, данные районы обслуживаются межмуниципальными маршрутами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельность и без того убыточно работающего «Чувашавтотранса» по мнению экспертов осложняется не только расходами по перевозке льготников и обслуживанию социально-значимых маршрутов, но и недостаточно эффективной работе менеджмента. К примеру, для обслуживания закреплённых за предприятием маршрутов было заключёно пять договоров простого товарищества, по которым установленная плата вызывала вопросы у контролирующих органов.

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Напомним, накануне 2017 года в Чувашии принято решение об упразднении с 1 января карт для безналичной оплаты проезда, которые получали льготники. Стоимость карты составляла 600 рублей, давая право ездить неограниченное количество раз на автобусах, троллейбусах в городах Чувашии, а также на пригородных автобусных маршрутах. Для сравнения, напомним, что общегражданский проездной на троллейбус составляет 700 рублей, на автобус — 750 рублей, на два вида транспорта в городах — 1050 рублей. В качестве альтернативы было решено компенсировать часть расходов на один из видов общегражданского проездного.

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