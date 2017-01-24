Москва, 24 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег делать взвешенные заявление и не допускать выпадов, которые могут обидеть представителей той или иной национальности, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. При этом Володин в словах вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») признаков антисемитизма не увидел.

ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Заявления надо всегда делать взвешенно и не допускать выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность», — сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что в случае необходимости возможна встреча с представителями Федерации еврейских общин России (ФЕОР). «Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет», — сказал спикер Госдумы.

При этом, по мнению Володина, у тех кто выдвигает обвинения в отношении Толстого, должны быть аргументы, им не следует руководствоваться эмоциями, также им нужно быть готовыми к признанию своей неправоты в случае, если квалифицирующих признаков не будет найдено.

«Самое главное, чтобы не получилось так: проблемы нет, а кто-то ее видит и поднимает ее, не предполагая, что сам ее создает. Когда речь идет о конкретных обвинениях… нужно взять и прочитать в прямом изложении, что имел в виду коллега. Можно на себя это притянуть, но иногда надо взять и подумать, прежде чем относить это к себе: говорилось ли об этом или нет», — отметил спикер Госдумы. «Надо просто понять, какие квалифицирующие признаки они видят в этом заявлении. Можно эмоционально обидеться на слова и при этом еще прикрутить туда межнациональные вопросы — это недопустимо», — считает он.

«Можно обидеться, но брать и уходить в вопросы межнациональных претензий — это слишком серьезное обвинение, у нас есть эксперты, есть и кто могут провести лингвистическую экспертизу. Но если завтра окажется, что этого нет, тогда надо найти в себе смелость и сказать, что это все притянуто и необоснованны такие обвинения в адрес уважаемого человека», — говорит спикер Госдумы.

По мнению Володина, Толстой в своем высказывании не вышел за рамки и не назвал конкретную национальность, не провел конкретные параллели.

«Эта тема применялась к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если он имел в виду вот это? Его кто-нибудь спросил?» — задал он вопрос. «С юридической точки зрения мне хотелось бы понять, если термин имел отношение к каторжанам, я прочитав заявление, больше бы исходил из того, что высказывание может иметь отношение к той категории, которая отбыла… потом стала занимать какие-то должности…», — рассуждает парламентарий.

Володин предостерег от огульных обвинений в межнациональной розни. «Эти моментальные обвинения, где каждый увидел какой-то свой потаенный смысл недопустимы, потому что это может закончится тем, что завтра вас так возьмут и обвинят», — указал спикер Госдумы.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора.

«Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной думы и партии «Единая Россия», — заявил президент ФЕОР Александр Борода.

Накануне Толстой на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».