Ереван, 24 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Тот факт, что государство Азербайджан впервые появилось на карте мира менее ста лет назад, не может служить оправданием для незнания руководством Азербайджана основополагающих норм международного права, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о нагорно-карабахском урегулировании.

Иван Шилов Ильхам Алиев

Кочарян напомнил, что согласно Уставу ООН статус самоопределившегося субъекта решает его народ, а территориальная целостность государства не может быть противопоставлена праву народа на самоопределение.

23 января Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими сделал ряд антиармянских заявления, а насчет карабахского конфликта заявил, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость.

«Решение нагорно-карабахского конфликта очень простое. Первое — территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет. Нагорный Карабах — азербайджанская земля, и история, и все мировое сообщество признают это», — цитирует Алиева trend.az.

По словам заместителя главы МИД Армении, руководству Азербайджана давно пора прочитать Устав ООН, чтобы «не выглядеть смешным бряцая своей неграмотностью, и смириться с неизбежностью перспективы признания Нагорно-Карабахской Республики».

Кроме того Алиев заявил, что «Армения просто формально существует на карте мира как независимое государство», что в апреле 2016 года «тысячи гектаров земли были освобождены от оккупации» и наконец, что «мир знает, что азербайджанская армия находится в числе сильных армий».

Возможно, заявления Алиева были своеобразной подготовкой к визиту главы МИД Азербайджана в Москву.

Азербайджанские СМИ сегодня, 24 января сообщили, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров «по инициативе российской стороны отправился в Москву».

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, дата визита была заранее обговорена с российской стороной.

В рамках визита Мамедъяров встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. На встрече ожидается обсуждение вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в Москве побывал министр иностранных дел Армении, который обсудил со своим российским коллегой переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту.