Грозный, 24 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Органы власти Чечни в 2017 году будут экономить на расходах. К рачительному отношению к бюджетным деньгам и минимизации трат призвал Минфин республики. Как сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе ведомства, норматив на содержание органов государственной власти Чечни в текущем году составит 5,6%.

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В прошлом году в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 октября 2014 года на эти цели было направлено 7,9%. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом снижение расходов на содержание органов власти составит 2,3%.

По словам министра финансов Усмана Рассуханова, работа над подготовкой предложений по принятию мер экономии в настоящее время завершается. В ближайшее время они будут представлены для рассмотрения в правительство.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Чечне был принят бюджет республики на 2017 год. Согласно основному экономическому документу, доходы регионального бюджета запланированы в сумме около 60 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили в нем более 48,5 миллиарда рублей.