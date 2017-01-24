Москва, 24 января, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В январе 2017 года экспорт «Газпромом» газа в европейские страны вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

Природный газ

По его словам, в целом по 2017 году показатели могут быть выше, чем в прошлом году.

«Уже к этому идет», — так Зубков ответил на вопрос, превзойдет ли «Газпром» уровень поставок газа в Европу 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, исторический суточный максимум экспорта газа в дальнее зарубежье был достигнут 11 января 2017 года, он составил 624 млн кубометров. Предыдущее пиковое значение было превышено на 2,2 млн кубометров.