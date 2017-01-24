Киев, 24 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовый возмущен, что центральная власть в Киеве не помогает городу в вопросе утилизации мусора. С таким заявлением он выступил сегодня, 24 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Romankravchuk Исторический центр Львова

В частности, Садовый возмущен тем, что в течение недели Кабмин и областная власть не созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города.

«Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружены нескольконедельным объемом ТБО (твердых бытовых отходов)», — информирует глава столицы Галичины.

Более того, по словам Садового, все полигоны, на которые ранее временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организованно закрывают доступ для грузовиков из Львова.

«Все, что мы просим, — это оказать помощь областному центру для недопущения возникновения чрезвычайной экологической ситуации. А буква Л в словосочетании ЛОГА — это точно Львов? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов — это часть Украины?» — задается вопросом градоначальник. При этом мэр заверил, что получает звонки от мэров польских городов и международных организаций с предложениями помочь в ситуации с вывозом мусора.

При этом украинские СМИ со ссылкой на информацию польской газеты Wyborcza утверждают, что Садовый уже официально обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.

Согласно источнику, мэр объяснил, что искать помощи он вынужден, «чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Восточной Европе».

«Причиной проблем стал пожар на свалке в Больших Грибовичах, в результате чего использование свалки запрещено. Городские свалки отходов в других городах Украины отказывается принимать отходы от Львова Эта ситуация очень тревожная, потому что накопление большого количества твердых отходов в городе может привести к эпидемии инфекционных заболеваний и приводит к загрязнению сточных вод», — обращается он к полякам.

Комментариев от правительства Украины до данному вопросу пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что «мусорная» проблема для Львова стоит остро уже более года, в результате закрытия главного мусорного полигона на Западной Украине после масштабного пожара. Ранее отходы из города вывозили на полигоны в других областях страны, однако регионы Украины отказываются постоянно принимать львовский мусор.