Владимир, 24 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю в больницы обратились 9334 человека, из них 5212 человек — дети.

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Кроме того, за неделю было выявлено 14 случаев заболевания «гонконгским» гриппом. У одного человека определили вирус типа «В».

«Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечено в 7 административных территориях области: в Гусь-Хрустальном районе — 91,8, в городе Владимире — 76,34, в Киржачском районе — 74,7, Ковровском ррайонене — 67,9», — говорится в сообщении управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 по 8 января 2017 года во Владимирской области зарегистрировано 7,4 тысячи случаев гриппа и ОРВИ.