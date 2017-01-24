Москва, 24 января, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Средневзвешенный курс доллара США к рублю, по которому Банк России устанавливает официальный курс, опустился в ходе торгов 24 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

По сравнению с предыдущим показателем средневзвешенный курс опустился на 28,66 копейки и составил 59,2168 рубля. По состоянию на 11:47 мск, доллар торгуется по 59,1550 рубля, он опустился на 36,25 копейки к предыдущему закрытию.

Евро к этому времени находится на отметке в 63,5650 рубля, он подешевел на 35 копеек. Торги по евро проходили в диапазоне 63,48 — 63,7975 рубля.