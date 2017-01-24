Москва, 24 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что в выходе сенатора Елены Мизулиной из партии нет никакой политической подоплеки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом он заявил в беседе с журналистами.

Bogomolov.PL Сергей Миронов

«Абсолютно рядовое дело. Там никакой политической подоплеки нет. Мизулина — суперпрофессионал, принимает, будучи членом Совета Федерации, от губернатора-единоросса — так, на всякий случай — такое решение. Какие вообще проблемы?», — сказал он.

Мизулина работает в Совете Федерации, она делегирована губернатором — единороссом, напомнил депутат. «Мы принимаем кадровые решение по Омской области. Администрация губернатора не согласна. Куды бедному крестьянину деваться? А вы ищете политическую подоплеку», — подчеркнул он.

Миронов назвал решение Мизулиной нормальным. «Это решение абсолютно нормальное. Человек смотрит, что, если она представляет губернатора, то вольно или невольно она вступает в некий конфликт — вот она приняла такое решение, я с пониманием отношусь к этому решению, она суперпрофессионал, работает в Совете Федерации, пускай работает дальше — какие вопросы?

Миронов не ответил на вопрос, возможно ли вступление Мизулиной в «Единую Россию». «Пускай она идет куда хочет, это абсолютно не тот вопрос, который должен будоражить умы граждан нашей страны», — считает лидер «Справедливой России».

Ранее 23 января член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина написала в своем Twitter, что выходит из «Справедливой России».