Самара, 24 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в связи со смертью роженицы в городской больнице №10, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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По версии следствия, в ноябре 2016 года в родильном отделении ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10» 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов после родов, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, наступила смерть женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.