Пекин, 24 января, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Китае все большую популярность набирают услуги по прокату пары. Популярность данной услуги обуславливается тем, что большинство китайских родителей хотят познакомиться со «вторыми половинками» своих детей в канун Китайского нового года, в том время как молодежь по разным причинам не спешит знакомить родителей с реальными партнерами.

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На сегодняшний день в Китае зарегистрировано несколько десятков агентств, которые предоставляют подобные услуги. Стоимость проката парня или девушки варьируется от 100 до 3000 тыс. юаней за сутки, пишет «Наньцзао жибао».

Владельцы агентств и сами актеры подчеркивают, что, «нанимая парня или девушку для знакомства с родителями, клиент не имеет права вступать в любой вид связей с актером».

«Мы найдем для Вас пару, исходя из любых ваших предпочтений. Наши сотрудники могут сыграть роль работника любой сферы. Поэтому Вы можете познакомить ваших родителей с девушкой-стюардессой или парнем-банкиром», — сообщил журналистам Ли Ванши — владелец одного из агентств.

Бизнесмен рассказал, что перед наймом все актеры изучают биографию клиента, а также согласовывают все детали их «совместной жизни». Актеры гарантируют нераспространение личных данных клиентов.