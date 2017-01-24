Москва, 24 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Российские туроператоры отмечают рост спроса на туры в Европу на февральские праздники (23−26 февраля). Наибольшим спросом пользуются недорогие поездки в европейские столицы, среди которых лидируют Прага, Вена и Будапешт, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дмитрий Налбандян. Прага. Карлов мост

По оценке туроператоров, спрос на туры в Европу в феврале несколько активизировался, чему, безусловно, способствует относительная стабилизация рубля и праздничные дни, которые позволяют российским гражданам провести за границей 4−5 дней.

«Самым большим спросом на эти даты пользуются туры в Будапешт и Вену по причине недолгого перелета и очень комфортной стоимости программ. Минимальная стоимость туров среди забронированных на февральские праздничные даты составляет 27 тыс. рублей на человека, включая авиаперелет», — пояснила руководитель отдела Европы туроператора BSI group Екатерина Каменева.

По словам участников рынка, специальных туров на Валентинов день практически нет, что отчасти связано с тем, что 14 февраля приходится на будний день (вторник). Между тем, туры на Венецианский карнавал, даты проведения которого в 2017 году захватывают и 23 февраля, пользуются определенным спросом. Правда, всплеска активности туристов туроператоры по сравнению с 2016 годом не отмечается.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на кризисные явления в мире и растущие террористические угрозы, международный туризм демонстрирует рост. В 2016 году туристы совершили 1 млрд 235 млн международных поездок. В сравнении с прошлым годом количество туристов, путешествующих с ночевкой, выросло на 46 млн. По мнению, экспертов, в 2017 году число международных туристских прибытий во всем мире вырастет на 3−4%.