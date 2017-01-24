Киев, 24 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум. На двух трассах при въезде в Киев идет черный дым — участники акций протеста подожгли покрышки на обочине Бориспольской трассы, сообщает телеканал «112 Украина».

Wallpapersafari.com Черный дым

Активисты протестной акции частично перекрыли Бориспольское шоссе, они заблокировали две полосы. Покрышки горят на обочине, еще часть покрышек лежит рядом, пока их не поджигали.

На Одесской трассе протестующие также собрали автомобильные шины, однако их пока не подожгли. Несколько десятков шин планируется зажечь в ближайшее время.

Движение по Бориспольской трассе в центр Киева затруднено, там уже скопилась пробка. Из-за акций протеста люди опаздывают на регистрацию в аэропорт Борисполя — подъезд к аэропорту ограничен.

Отмечается, что в основном, протестующие приехали на машинах с литовскими, польскими и словацкими номерными знаками. Участники акций протеста требуют отменить запрет на нахождение на Украине автомобилей с иностранной регистрацией более 10 дней.

По сообщениям очевидцев, на месте массовых акций протеста начались драки участников с водителями, заблокированными в пробках. В полицию пока участники столкновений не обращались.