Калуга, 24 января, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Аккуратно относиться к публикуемым в СМИ рейтингам призвал коллег губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 23 января на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам калужского губернатора, «когда-нибудь рейтинги будут поставлены на свои места».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов

«Нельзя это. Они только будоражат общественность. Когда посмотришь, на основе каких данных эти рейтинги составляются, то видишь, что это далеко от объективности. Надо самим больше учиться ощущать реалии. Вот, к примеру, если люди не уезжают с территории, значит, нормально им тут живется. Если население увеличивается — нормально. Дети рождаются в семьях — тоже нормально. А если нет этого, да хоть ты какие рейтинги пиши. Все это ерунда. Может, кто-то не согласен, но у меня к этому отношение достаточно ироничное», — пояснил калужский губернатор.

Столь пространной тирадой Анатолий Артамонов прокомментировал озвученную на заседании информацию о том, что, согласно данным СМИ, правительство Калужской области находится в числе лидеров рейтинга информационной открытости российских регионов. При подготовке рейтинга были исследованы публикации на официальных сайтах о деятельности органов исполнительной власти. Анализ проводился по 214 параметрам, и по итогам аудита правительство Калужской области сохранило свои позиции по сравнению с прошлым годом с показателем 83,9%. Абсолютными лидерами рейтинга стали Ростовская область и ХМАО, а аутсайдером оказалась Чеченская Республика.

Между тем старейшая калужская областная газета «Знамя» опубликовала информацию под заголовком «Калужский губернатор стал 48-м в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ по итогам 2016 года». При этом уточняется, что при составлении рейтинга была проанализирована деятельность глав 50 субъектов РФ, занимавшихся вопросами развития ЖКХ. Лидерами списка глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Рустам Минниханов (Татария), Сергей Аксенов (Крым) и Алексей Дюмин (Тульская область). Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов за год потерял одну позицию в медиарейтинге и сейчас занимает 48-е место.