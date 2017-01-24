Чебоксары, 24 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии растет ипотека и спрос на вторичное жилье, при этом вдвое снизились показатели по приватизации и «дачной амнистии». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по Чувашии.

Ooobober.ru Ипотека

В прошлом году ведомством принято более 286,1 тыс. заявлений, что на 6% меньше уровня 2015 года. Кроме того, совершено свыше 242 тыс. регистрационных действия, в том числе зарегистрировано 181,6 тыс. прав, 19,3 тыс. сделки, 41 тыс. ограничения — по сравнению с 2015 годом общее количество регистрационных действий уменьшилось на 10%.

По видам недвижимости динамика регистрационных действий распределилась следующим образом: жилые помещения — падение на 26% (в 2016 году — 84,48 тыс., в 2015 году — 113,7 тыс. действий), земельные участки — уменьшение на 3% (в 2016 году — 83,94 тыс. действия, в 2015 году — 86,7 тыс. действий), нежилые помещения — снижение на 1,6% (в 2016 году — 11,88 тыс. действий, в 2015 году — 12 тыс.), линейные объекты — рост на 45% (в 2016 году — 995, в 2015 году — 551 сделок).

В 2016 году зарегистрировано более 7 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья, что на 8% ниже уровня 2015 года. Значительно меньше обращались граждане за приватизацией жилья — 3192, снижение составило 57%. Показатели по «дачной амнистии» снизились на 54%. В то же время количество зарегистрированных прав на жилые помещения по договорам купли-продажи возросло на 5% и достигло почти 30,7 тыс. (в 2015 году — 29,2 тыс. договоров). Количество зарегистрированной ипотеки увеличилось на 12% и достигло 12,24 тыс. (в 2015 году — 10,8 тыс. договоров).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году застройщики сократили объём строительства жилья почти на 20%, жители — на 33%. В Чувашии в 2016 году построено 9911 квартир общей площадью 629,8 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,4%.

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Напомним, в прошедшем году рынок вторичного жилья в Приволжском федеральном округе демонстрировал отрицательную динамику. Максимальное снижение зарегистрировано в Чувашии, где по сравнению с началом 2016 года цены упали на 7,8% (или на 3,3 тыс. рублей) и на конец года средневзвешенная стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке недвижимости составила 39,3 тыс. рублей.