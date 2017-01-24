Валдай, Новгородская область, 24 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Начальнику УФСИН России по Новгородской области Михаилу Девятову прокуратура области внесла представление по факту нарушений законодательства о режиме содержания осуждённых в исправительной колонии в городе Валдай (ФКУ ИК-4). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, ведомство установило, что с помощью мобильного телефона в январе 2017 года двое осуждённых вели онлайн-трансляцию в мобильном приложении Periscope из колонии.

Unsplash Ноутбук

«В нарушение норм уголовно-исполнительного законодательства администрацией колонии допущено совершение осуждёнными злостного нарушения режима. Каналы проникновения мобильного телефона своевременно не были выявлены; лица, доставившие средства связи на территорию исправительного учреждения не установлены, к ответственности не привлечены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура требует устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что в настоящее время мобильный телефон у осуждённого изъят, он признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания и переведён в помещение камерного типа на 6 месяцев. Второй осуждённый помещён в штрафной изолятор на 15 суток.

В прокуратуре Новгородской области отметили, что ранее, в октябре 2016 года, прокуратура уже обращала внимание руководителя валдайской колонии на факты использования и хранения средств мобильной связи осуждёнными.

Онлайн-трансляцию из колонии в соцсети Periscope журналисты обнаружили в середине января. Она набирала популярность среди пользователей приложения, которые задавали героям трансляции вопросы о жизни в заключении, а те охотно рассказывали и приглашали девушек на длительные свидания. При этом зрителям демонстрировались различные поделки (в частности, нарды), а колония называлась «детским оздоровительным лагерем».