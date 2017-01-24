Санкт-Петербург, 24 января, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Реконструкция Тучкова моста, связывающего Васильевский остров с Петроградской стороной, выполнена уже на 28,6%. Об этом сообщил 24 января комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Krti.gov.spb.ru Тучков мост на ремонте

Проводящая работы компания «Пилон» в настоящий момент ведет работы выполняет работы по устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части на стационарных пролётных строениях. Кроме того, меняются, ремонтируются и усиливаются металлоконструкции разводного пролётного строения, идет установка гидравлического и электротехнического оборудования моста.

«Строительно-монтажные работы на объекте не прерывались даже в период неблагоприятных погодных условий в начале года и ведутся круглосуточно», — подчеркивают в КРТИ.

На время ремонта мост полностью закрыт для проезда транспорта ежедневно с 00.00 до 06:00. Днем На Тучковом мосту сохранено движение автотранспорта по двум полосам в направлении Петроградской стороны, трамвайное движение на время реконструкции прекращено.

Полное завершение реконструкции Тучкова моста намечено на II квартал 2018 года. При этом открытие рабочего движения по мосту запланировано уже на конец 2017 года.

Тучков мост был построен в середине XVIII века. Последняя реконструкция переправы производилась в 1965 году.