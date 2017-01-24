Таллин, 24 января, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Однодневный визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию можно занести в актив украинскому президенту: ему удалось получить твердые заверения местных властей, что те не отступят от прежней линии конфронтаций с Россией, режима санкций и определения РФ как главной виновницы происходящего на востоке Украины. Об этом сегодня, 24 января, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отмечая, что тональность заявлений официальных лиц Таллина практически не изменилась с 2014 года, несмотря на всеобщие ожидания перемен, связанные со вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа.

Герб России

Гостю на встрече в президентском дворце, Доме правительства и парламенте выражали самый горячий прием, ему демонстрировались самые широкие улыбки и самые теплые слова поддержки, какие только можно ожидать от представителей северного народа. Эстония считает себя «надежным партнером» Украины на пути реформирования национальной экономики и Вооруженных сил, считает киевские власти по-прежнему способными на получение членства в НАТО и ЕС, а также на безвизовый режим.

Эстония заверила Киев, что будет оставаться его «самым надежным партнером» и продвигать интересы киевского режима во всех евроструктурах. В то же время Таллин не скрывает, что оказывает поддержку Киеву только на условиях неизменности его курса на противостояние России и наличия антироссийской внешней политики. В качестве «пряника» Киеву Эстония предлагает и настаивает на скорейшем введении безвизового режима между ЕС и Украиной.

Президент Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония выступает за усиление санкций против России и их наличие до тех пор, пока страной не будут выполнены все пункты Минских соглашений. «Первый шаг должен сделать агрессор и тот, кто совершил ошибку. И нет причин полагать, что эта позиция может как-то поменяться. Принятые в международном сообществе ценности не изменятся и после выборов в Европе», — сказала президент Кальюлайд. Петр Порошенко согласен с ней. По его утверждению, политика Евросоюза к России не претерпит изменений после предстоящих в ряде стран выборов.

Президенты Эстонии и Украины сошлись в негативной оценке роли России в современной Европе и в событиях на Украине. Оба главы государства неоднократно называли в своих выступлениях Россию «страной-агрессором». Вообще тема России была в выступлениях украинского гостя и принимающей стороны едва ли не доминирующей. И Кальюлайд, и Порошенко выразили уверенность, что «европейские партнеры не оставят Украину».

Такой же риторикой характеризовались речи принимающих президента Украины премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса и спикера парламента, члена Социал-демократической партии Эйки Нестора. «Эстония — несомненно одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого — прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений, — отметил Нестор. — До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Украины должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией».

В ходе визита Порошенко не скупился на похвалы в адрес эстонских властей. Так, он утверждал, что Эстония внесла самый большой вклад на душу населения в помощь Украине. Отдельные слова благодарности Эстонии прозвучали и за восстановительное лечение раненых украинских военных, членов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активистов Майдана.

Примечательно, что, организуя визит украинского президента, МИД Эстонии сделал все, чтобы засекретить маршрут и программу гостя и ограничить число СМИ, освещающих визит. На пресс-конференцию были допущены представители основных СМИ страны и журналисты президентского пула Украины, при этом они были допущены лишь на протокольную съемку визита Порошенко в президентский дворец в Кадриорге и на непродолжительную пресс-конференцию там же, которая длилась менее получаса. Представители антифашистких организаций и общественные активисты Эстонии обвинили МИД в «укрывательстве» Порошенко от акций протеста. Не было замечено и массовых акций в поддержку визита киевского гостя.

Эстонские СМИ обращают внимание, что роль Эстонии в «украинском вопросе» в масштабах Европы может стать решающей в свете предстоящего с июля 2017 года председательства страны в Европейском союзе. В качестве председателя Эстония может инициировать отдельные вопросы общеевропейского обсуждения, так и блокировать соответствующие решения. В этом смысле у Таллина появляется идеальный шанс, с одной стороны, «насолить» России и ее возможным лоббистам из числа стран-членов ЕС, а с другой заметно усилить антироссийскую риторику в коридорах власти ЕС. Учитывая «принципиальность» нынешнего Таллина в проведении антироссийской внешней политики, можно не сомневаться, что элиты страны воспользуются «окном возможностей» в расчете на то, что неизменная политика принесет Эстонии дивиденды в будущем, если спрос на такую позицию в Европе и мире вновь станет повышенным.