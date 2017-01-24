Москва, 24 января, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Российским ученым и их зарубежным коллегам удалось установить, как именно действуют молекулы противораковых веществ, ранее открытые в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Основой препарата служат экстракты растений и их синтетические аналоги, исследовани. посвящена статья в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry.

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В настоящее время существует два типа химиотерапии, с помощью которой медики борются с раком. Первый способ — повреждение ДНК раковых клеток, что приводит к их самоликвидации или мешает им расти и делиться. Второй способ основан на разрушении тубулина — одного из базовых белков клеток, необходимого для процесса их деления. Такой метод не влечет за собой новые мутации в геноме раковых клеток, что исключает появление их более агрессивных видов.

«Мы выяснили, что исследуемые молекулы связываются именно с микротрубочками белка тубулина, а также мы уточнили место, где они связываются с белком. На основе этих данных можно улучшить стабильность и селективность действия этих молекул», — поясняет Александр Киселев из МФТИ, его слова приводит пресс-служба вуза.

Свои эксперименты ученые проводили на клетках зародышей морских ежей, в чем-то подобных раковым клеткам. Оказалось, что препараты оказывают воздействие именно на нужные клетки, вступая в соединение с тубулином и разрушая его. Некоторые варианты лекарства были испытаны и на культурах раковых клеток человека. Благодаря опытам ученые надеются продвинуться вперед в разработке таких противораковых препаратов, которые будут в наименьшей степени воздействовать на здоровые клетки.