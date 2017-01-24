Москва, 24 января, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 января 2017 года суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами (МФИ) займов населению составил 120,8 млрд рублей, увеличившись за квартал на 9,9% (на 109,8 млрд руб.). Таким образом, впервые с начала 2015 года был зафиксирован квартальный рост объемов займов МФИ (в число которых входят МФО, КПК и т.д.) на уровне менее 10%, что свидетельствует о замедлении темпов микрофинансирования в РФ. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Метсю Габриель. Ростовщик (фрагмент)

Из общего объема займов МФИ 64,9 млрд рублей приходится на займы на покупку потребительских товаров, а 55,9 млрд рублей — на микрозаймы. На 1 января 2017 года зафиксировано 8,91 млн действующих займов, что на 11,2% больше, чем по итогам III квартала 2016 года ( на 01.10.2016 — 7,97 млн единиц).

В структуре портфеля МФИ в IV квартале 2016 г. доли микрозаймов и кредитов на покупку потребительских товаров остались неизменными — 45,0% и 55,0% соответственно.

Cредний размер займов микрофинансовых организаций также не претерпел существенных изменений. Так, средний размер займа на покупку потребительских товаров в IV квартале составил 18,1 тыс. рублей, снизившись на 0,2 тыс. рублей (или на 1,1%) по сравнению с III кварталом (18,3 тыс. рублей).