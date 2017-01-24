Радио REGNUM: первый выпуск за 24 января
Москва, 24 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Китай размещает межконтинентальные ракеты у границ России;
- Восточный Мосул находится под полным контролем армии Ирака;
- МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе к пророссийскому курсу;
- Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства;
- Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
- Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»;
- Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах.