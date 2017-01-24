Москва, 24 января, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Всё больше жителей России в последние годы говорят об улучшении отношения студентов к учебе: с 19% в 2013 г. до 37% в 2017 г. (среди тех, у кого в семье есть студенты, — 47%). Доля тех, кто придерживается обратного мнения, колеблется в узких пределах 26−29% (в 2017 г. — 28%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Ярошенко. Студентка. 1883

По вопросу о том, повысился или понизился уровень профессиональной подготовки молодых специалистов, мнения граждан разделились: 30% придерживаются первой позиции, 32% — второй, еще 25% не видят значимых изменений.

Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам граждан, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемое место работы (противоположного мнения сегодня придерживаются 11% — с 18% в 2013 г.).

Совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если в 2006 г. положительно относились к этому 67%, то в 2017 г. — уже 79%. Неодобрение высказывают сегодня 18% (против 24% ранее).

По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же (47%) с этим не согласны.

Опрос проведен 20−22 января 2017 г. ода Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.