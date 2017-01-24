Калуга, 24 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Калужское региональное общественное движение «За права человека» приступило к реализации первого в России проекта «Люди, которых нет». О новой акции корреспонденту ИА REGNUM рассказала 24 января правозащитник Любовь Мосеева-Элье.

Василий Перов. Очередная у бассейна. 1865

По ее словам, пилотный проект «Люди, которых нет» посвящен тем, у кого нет жилья, а следовательно и регистрации в России. К этой категории людей можно отнести беженцев с Восточной Украины, освободившихся из мест принудительного содержания заключённых, выпускников детдомов, бомжей. «Все они значительно поражены в правах: как в социальных, так и в гражданских. К примеру, они не могут реализовать свое избирательное право на выборах по месту жительства, так как его у них попросту нет», — отметила правозащитник.

«Пока наш проект стартовал на базе общественных приёмных движения «За права человека» в городах Калуга, Обнинск, Таруса и в поселке Воротынск. К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одной общественной организации, которая бы занималась проблемами этих людей. И поэтому странно, что власти отказались финансово поддержать проект «Люди, которых нет». Правозащитников попросту не услышали. Все предложения по этому, на наш взгляд, общественно значимому проекту, остались без внимания и ответа. Вот почему инициаторы проекта решили пока «запустить» его на собственные средства. На 80% — это наши пенсии», — заявила Любовь Мосеева-Элье.