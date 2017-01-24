Москва, 24 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Американская валюта 23 января потеряла в весе против всех основных валют, и рубль не стал исключением. Тем не менее, паре USDRUB удалось все же удержать важный уровень поддержки — уровень 59,50 рублей по итогам дня. А это значит, что шансы на рост доллар США всё-таки сохраняет, несмотря на старт периода налоговых выплат, считает аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«На этой неделе самые крупные выплаты попадают на 25 число, когда уплачиваются единый налог, НДС, НДПИ, налог на акцизы и торговый сбор (плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2016 года)», — отметила Игнатенко.

«Если нефть Brent не подкинет сюрпризов, то есть не выйдет за пределы сопротивления, образованного на уровне 56$ за баррель, то цель на уровне 62 рублей для доллара останется актуальной и далее», — полагает эксперт.

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По мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, «пока новый президент США не перейдет слов к делу в аспекте внутренней экономики, пока сохраняется неопределенность, доллар будет оставаться уязвимым. А волатильность курса валюты в ближайшее время может оказаться повышенной, причем рынки будут ловить каждое слово Трампа и следить за его публикациями в Twitter, которые оказывают немалое влияние на настроения трейдеров и акции отдельных компаний».

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 января, Центробанк РФ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Доллар США снизился на 16,63 копейки к предыдущему показателю и составил 59,5034 рубля. Евро подорожал на 21,52 копейки — до 63,9424 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 5,4 копейки, составив 61,50 руб. Нефть марки Brent выросла до $55,52.