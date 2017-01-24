Ярославль, 24 января, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Избрание нового мэра Ярославля, которое должно состоятся в марте, может быть отложено. В Ярославский областной суд направлен иск, оспаривающий Положение о порядке избрания мэра, принятое муниципалитетом Ярославля 2 ноября 2016 года. Истец не пожелал раскрыть свое имя, воспользовавшись предоставленным ему законом правом на предварительную защиту по административному иску. Между тем копия иска поступила в редакцию ИА REGNUM.

Табличка на кабинете и.о. мэра Ярославля

Истец утверждает, что решение муниципалитета «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля» было принято с нарушениями регламента. По мнению истца, не соблюден порядок рассмотрения решения. В иске указывается, что принятый проект не был рассмотрен на заседании профильной постоянной комиссии по городскому самоуправлению, законности и правопорядку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, документ принимался в ситуации острого противостояния части депутатов и мэрии. Как заявил на заседании муниципалитета 2 ноября его председатель Павел Зарубин, принятый проект был внесен вечером 1 ноября. Утром 2 ноября было назначено заседание комиссии, однако оно не состоялось из-за неявки депутатов. И.о. мэра города Владимир Слепцов обвинил Зарубина в саботаже и потребовал своего заместителя по безопасности Тютрюмова провести служебную проверку. Чем кончилась эта проверка неизвестно, а вскоре и сам Тютрюмов из мэрии уволился.

Так или иначе, но решение было принято муниципалитетом без рассмотрения и обсуждения на заседании постоянной комиссии.

«Нарушение процедуры и спешка при принятии оспариваемого Положения не позволили мне и иным субъектам реализовать право на подготовку поправок», — говорится в исковом заявлении.

Помимо этого истец оспаривает пункты положения, которые ограничивают участие в конкурсе на пост мэра Ярославля — наличие у претендента специального образования и стажа работы. По мнению истца, эти требования должны учитываться при оценке кандидатов, но не являться основанием для отказа кандидату. Истец полагает, что нарушено его пассивное избирательное право.

Кроме этого автор заявления указывает, что муниципалитет Ярославля 6 созыва избирался до вступления в силу закона, предполагающего избрание мэра города депутатами. А, значит, этот созыв не имеет право избирать мэра города, это должны делать депутаты следующего, 7-го созыва, которых изберут в сентябре.

Истец требует отменить указанное решение муниципалитета Ярославля, а до рассмотрения иска по существу наложить запрет на действие положения. Фактически речь идет о приостановке конкурса на пост главы города. Планируется, что конкурс будет объявлен на заседании муниципалитета Ярославля 1 февраля в связи с вступлением в законную силу приговору бывшему мэру Евгению Урлашову.

Напомним, что нарушение порядка принятия решения по сходному вопросу — о прямых выборах мэра Переславля-Залесского Ярославской области — привело к его отмене. Прокуратура посчитала, что депутаты Переславской городской думы не уведомили главу за 3 дня о принимаемом решении, а значит оно должно быть отменено. Впрочем, эксперты, опрошенные ИА REGNUM, оценивают шансы отмены положения о порядке избрания мэра Ярославля как весьма низкие.

В Ярославском областном суде получение иска корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили.