Лондон, 24 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект о процедуре выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) может быть представлен премьер-министром страны Терезой Мэй до 27 января, пишет газета The Independent со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По данным издания, документ будет представлен парламенту после решения Верховного суда, которое ожидается 24 января. В настоящее время у законопроекта есть четыре черновых варианта, какой из них пойдет на утверждение парламента — зависит от решения Верховного суда.

На процедуру утверждения документа, который, как ожидается, будет «простым и ясным», может потребоваться несколько дней. Чем точнее и яснее будет документ, тем труднее будет потом внести в него изменения, пишет издание.

Верховный суд Великобритании вынесет вердикт относительно права правительства страны начинать процедуру выхода Соединенного Королевства из ЕС самостоятельно или это возможно только с санкции парламента.