Законопроект о выходе Британии из ЕС может быть представлен до 27 января
Лондон, 24 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект о процедуре выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) может быть представлен премьер-министром страны Терезой Мэй до 27 января, пишет газета The Independent со ссылкой на источники.
По данным издания, документ будет представлен парламенту после решения Верховного суда, которое ожидается 24 января. В настоящее время у законопроекта есть четыре черновых варианта, какой из них пойдет на утверждение парламента — зависит от решения Верховного суда.
На процедуру утверждения документа, который, как ожидается, будет «простым и ясным», может потребоваться несколько дней. Чем точнее и яснее будет документ, тем труднее будет потом внести в него изменения, пишет издание.
Верховный суд Великобритании вынесет вердикт относительно права правительства страны начинать процедуру выхода Соединенного Королевства из ЕС самостоятельно или это возможно только с санкции парламента.