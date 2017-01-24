Вашингтон, 24 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В организме 45% мужчин, живущих в США, присутствует один из типов вируса папилломы человека (ВПЧ). К такому выводу пришли специалисты-онкологи, итоги их работы опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Zpppstop.ru Вирус папилломы человека

Ученые отмечают, что ВПЧ может никак не проявляться у мужчины-носителя и исчезать из организма самостоятельно. Вместе с тем, исследование, проведенной с участием 1868 мужчин, показало, что 25% из них могут являться носителями таких типов вируса, которые может вызвать рак. При этом вакцину от ВПЧ получали только 10,7% мужчин.

ВПЧ передается половым путем, следовательно, мужчины могут передать вирус своей партнерше. В 91% случаев именно ВПЧ приводит к развитию рака шейки матки, мужчинам же вирус также грозит онкологией: в 63% случаев он ответственен за рак пениса, в 91% случаев — за рак заднего прохода, в 72% — за рак горла.

Минимальное число мужчин-носителей вируса выявлено в возрастной группе от 18 до 22 лет. Они получали вакцину от ВПЧ в 11−12 лет, поясняют ученые.