Москва, 24 января, 2017, 08:59 — ИА Регнум. На нефтяном рынке в целом пока все идет неплохо. Основные экспортеры придерживаются соглашения о сокращении добычи, что помогает котировкам Brent удерживаться выше отметки 55 долларов за баррель, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Нефтяная скважина

«При этом есть и тревожные факторы. Во-первых, Ливия за последние полгода нарастила добычу с 200 тыс. до 708 тыс. и заявляет, что в текущем году доведет показатель уже до 900 тыс. Схожая ситуация наблюдается в Нигерии и Ираке. Ну и, разумеется, угрозой для рынка является активность сланцевых поставщиков в США. К примеру, по итогам прошлой недели число действующих нефтяных платформ в Штатах, по данным Baker Hughes, выросло сразу на 29 единиц. Это значит, что запасы в США уже на этой неделе могут продемонстрировать резкий рост», — пояснил Диргин.

«Котировки нефти очень чувствительны к статистике по запасам, поэтому уровень 55 долларов за баррель Brent может и не выдержать тестирования», — полагет эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 января, мировые цены на нефть растут на фоне сокращения добычи «черного золота» странами ОПЕК. По состоянию на 08:08 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 55,52 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,45% — до 52,99 доллара за баррель.