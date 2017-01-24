Москва, 24 января, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Пара USD/RUB находится под давлением сразу нескольких факторов: слабого доллара и сильного рубля. В слабости американской валюты виновна инаугурация Трампа и предстоящий период неопределенности в плане экономической политики старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В силе российской валюты виновно некоторое укрепление цен на нефть, а также общий более позитивный рыночный настрой. Часть инвесторов верит в то, что с приходом Трампа отношения между Россией и США могут потеплеть. Тем не менее, рекомендуется быть осторожными с дальнейшими продажами пары, так как российские власти уже начинают высказывать недовольство недавним укреплением рубля», — пояснила Афанасьева.

«Уже поступали намеки на то, что при таком курсе Банк России может начать пополнение валютных резервов. А это значит, что пара USD/RUB в любой момент может резко рвануть вверх с пробоем сильного сопротивления в районе 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 января, Центробанк РФ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Доллар США снизился на 16,63 копейки к предыдущему показателю и составил 59,5034 рубля. Евро подорожал на 21,52 копейки — до 63,9424 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 5,4 копейки, составив 61,50 руб. Нефть марки Brent выросла до $55,52.