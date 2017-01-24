Москва, 24 января, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 23 января открылись снижением по доллару и евро. С открытия курс рубля отыгрывал налоговый период, пик которого приходится на 25 января. Снижение цен на нефть марки Brent до отметки $54,62 не оказало негативного влияния на динамику курса рубля, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине дня курс доллар/рубль снизился до 59,30 руб., евро/рубль — до 63,60 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

Чтобы не создавать дефицита валютной ликвидности, ЦБ РФ на валютном аукционе РЕПО сроком на 28 дней выдал банкам 3 млрд долларов. Спрос составил 3,966 млрд долларов. 25 января банки должны погасить долг перед ЦБ в объеме 5,5 млрд долларов, которые они брали раньше через аналогичные аукционы.

После обновления сессионного минимума курс доллар/рубль до закрытия торгов находился в боковом тренде. Курс евро/рубль восстановился до 64,00 руб. на фоне спроса на евро на рынке Форекс после выступления президента США Д. Трампа.

Сегодня, 24 января, в Азии за баррель Brent дают $55,49 (+0,32%) или 3303 рубля. Цена за бочку выше 3000 устраивает российское правительство. С технической точки зрения ценам на нефть ничего не мешает достигнуть отметки 60 долларов к началу февраля 2017 года. Дело времени.

На фоне утреннего роста нефтяных котировок и общего ослабления доллара на рынке Форекс можно ожидать роста курса рубля до уровня 59,05 руб. При повышении цен на нефть выше $56,15 вероятен очередной прокол уровня 59 руб.

От курса евро ожидается возвращение к уровню 63,25 руб. Может быть, рубль будет не так быстро дорожать к единой валюте, как к доллару, но общая картина указывает на прорыв уровня 63,20 в ближайшее время.