Краснодар, 24 января, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказались супруги, несколько лет подвергавшие сексуальному насилию собственную дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 24 января, доказательства, собранные следствием, суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора 47-летнему уроженцу Пермского края Дмитрию Дубровскому и его 34-летней супруге Елене Дубровской.

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Первый раз на половую неприкосновенность малолетней дочери семейная пара посягнула осенью 2012 года, когда семья жила еще в Пермском крае. После совместного употребления наркотиков Дубровский ввел девочке психоактивное вещество. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, злоумышленник изнасиловал девочку, при этом женщина удерживала дочь. Однако на этом насильники не остановились. Позже семья переехала сначала в Республику Адыгею, а затем в Краснодарский край. Уже на новом месте жительства девочка еще не раз подвергалась сексуальным домогательствам. Помимо прочего Дубровские снимал все происходившее на фото‑ и видеокамеру. Этот кошмар для ребенка длился вплоть до мая 2014 года.

Обвинение горе-родителям было предъявлено по четырем статьям УК РФ — изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери, фото‑ и видеосъемке несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней, находящейся в беспомощном состоянии. Кроме того, женщина также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Наказание Краснодарский краевой суд вынес суровое — Дубровскому предстоит провести за решеткой 19 лет, а его супруге — 16 лет. Кроме того, оба лишены права заниматься трудовой деятельностью в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сроком на 10 лет и восемь лет соответственно.

Добавим, что только за восемь месяцев 2016 года в Краснодарском крае, по данным регионального ГУ МВД, количество фактов полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, выросло более чем на 20%.