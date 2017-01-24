Вашингтон, 24 января, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Новый директор ЦРУ Майк Помпео, кандидатуру которого одобрил сенат США, приведён к присяге, сообщает The Associated Press.

Etleboro.org Майк Помпео

«Майк Помпео приведён к присяге в качестве директора ЦРУ в администрации [президента США Дональда] Трампа», — сообщает АР.

Кандидатура Помпео была утверждена американским сенатом накануне, 23 января. 66 сенаторов отдали свои голоса за него (не только республиканцы, но и демократы), 32 высказались против.

Помпео — конгрессмен от штата Канзас. В 1986 году он окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, после чего служил в вооружённых силах США с 1986 по 1991 год.

После ухода со службы он занимался бизнесом и основал компанию Thayer Aerospace. В 1994 году стал доктором права в Гарвардском университете и перешёл на работу в крупную юридической компанию. С 2011 года представляет штат Канзас в палате представителей США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Помпео может стать директором ЦРУ, стало известно в ноябре. Назначить его руководителем разведки предложил Трамп.

12 января Помпео заявил, что США сталкиваются с множеством проблем — от агрессивной России до «разрушительного» Ирана и Китая, и это в совокупности создаёт «реальную напряжённость».

По его мнению, Москва «агрессивно самоутверждается» через вторжение на Украину и присоединение Крыма. Он считает, что Россия «не делает практически ничего» для уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).