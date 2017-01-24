Астана, 24 января, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В Астане возобновились межсирийские переговоры, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает РЕН ТВ.

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Работа продолжается, сказал де Мистура, подчеркнув, что настрой оптимистический. В переговорах по Сирии принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиции, представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН и в качестве наблюдателя — посол США в Казахстане Джордж Крол.

В ходе переговоров обсуждается механизм поддержания перемирия в Сирии. Стороны намерены по итогам встречи в Астане принять документ о режиме прекращения огня, фиксирующий настрой сторон на урегулировании конфликта в Сирии.

Встреча, инициированная Россией, Ираном и Турцией началась накануне, 23 января. Впервые за одним столом для переговоров собрались представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции.