Москва, 24 января, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Генпрокуратура Российской Федерации (РФ) и эксперты Дальневосточного университета считают некорректной статью 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», говорится в отзыве ведомств на жалобу в Конституционный суд Ильдара Дадина, который осужден по этой статье.

Andreykor Прокуратура Российской Федерации

«Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых КС запросил отзывы, поддержали позицию Ильдара Дадина», — говорится в сообщении.

В отзывах, в частности, говорится, что спорная норма Уголовного кодекса допускает «произвольное и необоснованное применение права», а неоднократность совершения нарушения не может повышать степень опасности действий до уровня преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статью 212.1, которая предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, ввели в УК РФ в июле 2014 г.

7 декабря 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил гражданского активиста Ильдара Дадина, которого ранее привлекали по административным статьям за несанкционированные акции, к трем годам тюрьмы. Затем Московский городской суд сократил срок до 2,5 лет.

Гражданский активист убежден, что оспоренная норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения на мирных публичных мероприятиях исключительно на основании факта неоднократности таких нарушений.