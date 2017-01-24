Москва, 24 января, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Основания для вступления Украины в Североатлантический альянс в настоящее время отсутствуют, несмотря на взятый страной курс на Запад. Такого мнения придерживаются страны-участники Альянса, рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 24 января, знакомый с ситуацией военный источник в Брюсселе.

Флаг НАТО

Он отметил, что в НАТО тему о возможном присоединении Украины стараются лишний раз не поднимать, так как по причине «отсутствия консенсуса» от такой инициативы пока отказались. Вместе с тем, пояснил источник, в структуре нет понимания того, каким именно образом Киев мог бы способствовать усилению безопасности других участников Альянса.

В пресс-службе НАТО отметили, что решение о вступлении в Альянс каждая страна принимает самостоятельно, при этом «третьи силы» повлиять на решение о приеме новых членов не могут. Что касается Украины — ей необходимо завершить реформы и модернизацию, и в этом страны НАТО ей помогают.

«Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к Альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата. Сейчас приоритет для Украины — это проведение реформ и модернизация», — говорится в сообщении.