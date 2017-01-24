Вашингтон, 24 января, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Комитет Сената США заявил, что он откладывает «до дальнейшего уведомления» утверждение в должности министра внутренних дел Райана Зинке и министра по энергетике Рика Перри, сообщает 24 января Reuters.

Socialjusticesolutions.org Сенат США

Комиссия не дала разъяснений по этому поводу.

Напомним, президент США самостоятельно формирует свое ближайшее окружение, затем представляет его на рассмотрение профильным комитетам Сената, после слушаний в которых проходит голосование по утверждению данных кандидатур в должности, для чего необходимо простое большинство голосов.

В настоящее время в Сенате США 52 кресла из 100 занимают республиканцы.