Москва, 24 января, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Взаимная санкционная политика ЕС и России привела к тому, что за три года величина упущенной выгоды для Венгрии достигла $6,5 млрд. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованном 24 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

«По нашим оценкам, упущенная выгода для Венгрии составила за три года 6,5 миллиардов долларов — это в том, что касается экспорта. Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 миллиардов долларов, это чувствительная потеря», — пояснил Сийярто.

Министр выразил надежду, что в ходе мартовского саммита ЕС антироссийские санкции, которые пагубны и для экономики самой РФ, и для Европы, будут смягчены. Вместе с тем, добавил он, во многом это зависит от диалога России и США.

«Позиция Венгрии предельно ясна: санкции неэффективны и вредны», — отметил Сийярто. — «И когда общаешься с американскими и немецкими бизнесменами, видишь, что они разделяют эти взгляды».

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