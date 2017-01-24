Берлин, 24 января, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, возможно, наступает время для новой исторической эры. При этом мир должен видеть, что Германия продолжает придерживаться основных принципов немецкой нации, сообщает Reuters.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии и окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая», — сказала Меркель.

По словам канцлера Германии, «путь популизма и поляризации» не ведёт к решению проблем. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя вступление в должность президента США республиканца Дональда Трампа, заявил, что с его приходом к власти в Соединённых Штатах наступил конец прежней эпохи.

«Избрание Трампа, наконец, привело к завершению старого мира XX века», — сказал он.

Штайнмайер уточнил, что пока трудно понять, как будет выглядеть новая эпоха. Германский министр выразил надежду, что Берлин сможет «найти собеседников» в Вашингтоне, понимающих, что и «большим странам нужны партнёры».