Вашингтон, 24 января, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Администрация 44-го президента США Барака Обамы всего за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа перевела Палестине $221 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Администрация Обамы в последние часы своего нахождения у власти пошла наперекор Республиканской партии и выделила, не привлекая к этому внимание, Палестине сумму в $221 млн», — сообщают источники.

Агентство отмечает, что официальное уведомление о переводе финансовых средств администрация Обамы направила в Конгресс утром 20 января, всего за несколько часов до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 г. президент Дональд Трамп выступил перед народом США с инаугурационной речью у здания Капитолия. Во время своей речи миллиардер заявил, что именно церемония его инаугурации имеет «особое значение», так как передается не власть от одной партии — другой и не от администрации Обамы — администрации Трампа.

По словам нового главы Белого дома, власть передается из Вашингтона, округ Колумбия, обратно людям.