Пекин, 24 января, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Гонконгское издание «Пинго жибао» опубликовало материал о месте нового базирования одной из трех китайских бригад межконтинентальных ракет «Дунфэн-41», дальность полета которых составляет 15 тыс. км.

scmp.com «Дунфэн-41» — Китайская межконтинентальная баллистическая ракета

По данным агентства, руководство НОАК перебросило одну из бригад в провинцию Хэйлунцзян, граничащую с Россией. Еще две ракетные бригады базируются в провинции Хэнань в центральной части страны и на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая, пишет «Пинго жибао».

Министерство национальной обороны КНР пока не прокомментировало заявление китайской газеты. Военные эксперты отмечают, что дальность полета «Дунфэн-41» составляет около 15 тыс. км, таким образом, ракета, размещенная на территории прибрежных провинций, может достичь любой точки на карте США за 20−30 минут. Подробные тактико-технические характеристики ракет «Дунфэн-41» неизвестны до сих пор. По словам китайских военных аналитиков, ракета «Дунфэн-41» способна нести до 12 боевых блоков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря 2015 г. Китай произвел успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты 3-го поколения «Дунфэн-41» (DF-41) с мобильной железнодорожной установки.