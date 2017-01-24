Пекин, 24 января, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд Цзинани вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя Всекитайского комитета Народного консультативного совета КНР Су Жуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, многократном получении взяток, уклонении от уплаты налогов и использовании служебного положения.

Суд

Суд признал экс-чиновника виновным и приговорил Су Жуна к пожизненному лишению свободы, лишению политических прав и полной конфискации имущества. Как установило следствие, в период с 2002 по 2014 г. Су Жун неоднократно получал взятки и дорогие подарки от бизнесменов и коллег взамен на помощь в получении разрешений и продвижения по службе, пишет «Жэньминь жибао».

В общей сложности обвинению удалось доказать получение взяток на сумму более 116 млн юаней ($17 млн). Действия экс-чиновника нанесли ущерб государству и народу. Кроме того, Су Жун не сумел прояснить откуда у него в собственности оказались активы, общая стоимость которых составляет около 80 млн юаней.

В своем выступлении на суде Су Жун полностью признал свою вину и заявил, что не собирается подавать апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Су Жун был арестован в июле 2016 г. Внутренняя проверка в отношении бывшего чиновника была проведена еще в 2015 г.