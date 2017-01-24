Омск, 24 января, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Елена Мизулина была одним из самых влиятельных членов «Справедливой России» в Омской области, но в последнее время ее влияние заметно снизилось, считает омский политолог Иван Жуков. «У «СР» в Омской области пока довольно слабые позиции — это сложилось исторически», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Council.gov.ru Елена Мизулина

«Скажется ли ее выход на рейтинге партии — зависит от контекста. Не исключено, что прозвучат резкие заявления и критика. Отмечу, что, поскольку выход явно связан со сменой руководства регионального отделения, то критика может звучать в адрес Владимира Гуселетова (важно, что личные отношения Гуселетова и Мизулиной, насколько я знаю, нейтральные). Стало быть, федеральное руководство не сможет не ответить. Положительным фактором для партии является то, что ближайшие выборы — в горсовет (выборы в Омский городской совет должны состояться в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ), а там совершенно другая повестка», — подытожил эксперт.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что «Справедливую Россию» в Омске может возглавить бизнесмен Владимир Гуселетов. Этот пост стал вакантным после сентябрьских выборов-2016, когда его покинул теперь уже бывший депутат Госдумы Дмитрий Горовцов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 января на официальном сайте сенатора от Омской области Елены Мизулиной появилось сообщение о том, что она выходит из партии «Справедливая Россия». Однако по какой причине она приняла такое решение, и каковы дальнейшие планы сенатора, не уточнялось. Позже стало известно, что член Совфеда Елена Мизулина пока не обращалась в «Единую Россию» для вступления в партию.