Пекин, 24 января, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о проведении антипиратских учений силами 25-й эскадры ВМС НОАК в водах Аденского залива у берегов Сомали. В общей сложности в маневрах приняли участие более 4 кораблей ВМС НОАК, а также несколько вертолетов.

Nipic.com WZ-10

Согласно опубликованному заявлению, учения прошли 22 января в восточной части Аденского залива. В рамках маневров китайские военные отработали сразу несколько задач, в том числе освобождение захваченного судна, освобождение заложников, ликвидация пиратов на крупных коммерческих судах, а также сопровождение коммерческих судов повышенного водоизмещения, пишет «Наньцзао жибао».

Палубная авиация, представленная вертолетами WZ-10, выполнила ряд поставленных задач, в том числе выполнила учебную задачу по отражению нападения пиратов на корабль с воздуха. В общей сложности в маневрах было задействовано более 350 китайских моряков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 февраля 2016 г. в водах Аденского залива состоялись первые совместные антипиратские учения, в которых приняли участие военные корабли ЕС и КНР.