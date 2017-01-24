Пекин, 24 января, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 24 января паритетный курс юаня к доллару США остановился на уровне 6,8331 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась сразу на 241 базисный пункт, что составляет 0,35%.

Valutaworld.ru Юань

Как отмечают экономисты, укрепление национальной валюты КНР происходит на фоне вступления в должность президента США Дональда Трампа. Именно так финансовый рынок отреагировал на недавно принятые новым президентом США решения.

Ранее ЦБ КНР опубликовал заявление, согласно которому Народный банк Китая начал использовать различные экономические инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

Главный финансовый регулятор страны поддерживает национальную валюту различными способами, в том числе прибегая к операциям обратного РЕПО. В конце июля 2016 г. Народный банк Китая разместил на межбанковском рынке более $4,49 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, паритетный курс китайского юаня к доллару США по состоянию на 23 января составил 6,8572 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась на 121 базисный пункт.