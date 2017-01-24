Варшава, 24 января, 2017, 04:59 — ИА Регнум. МИД Польши опубликовал ранее секретный документ от 4 марта 2008 года, в котором говорится о переходе страны к пророссийскому курсу в политике, передаёт издание Wiadomosci.

Флаг Польши

Сообщается, что доступ к семистраничному документу, озаглавленному «Тезисы о политике Республики Польша по отношению к России и Украине», имели всего четыре человека, среди которых тогдашний министр иностранных дел Радослав Сикорский.

На первой странице документа содержится примечание самого экс-главы МИД Польши, который охарактеризовал его как «хороший материал». «Пожалуйста, подготовьте его в форме заметки для канцелярии премьер-министра», — написал Сикорский.

В документе в частности отмечается, что Россия «стремится к восстановлению статуса великой державы, но при этом не преследует своих прежних имперских амбиций». При этом подчёркивается, что Запад рассматривает Россию как важного союзника в борьбе с терроризмом, а также как важный источник сырья, который может значительно поддержать западный мир экономически. Материальные ресурсы России, как считают авторы тезисов, не используются в полной мере.

При этом положение дел на Украине в документе оценивается негативно, отмечена проблема коррупции и клановости в стране, а также отсутствие прозрачности в политическом процессе.

Уточняется, что документ был рассекречен в октябре 2015 года. Нынешний глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что документ ознаменовал «начало отхода от проукраинской политики в пользу политики пророссийской». По его словам, авторы тезисов «не имели иллюзий насчёт успеха», но пришли к заключению, что пророссийская позиция может послужить «определённого рода инструментом, трюком по отношению к Западу», и рассчитывали таким образом улучшить репутацию на Западе.