Петропавловск-Камчатский, 24 января, 2017, 03:52 — ИА Регнум. На Камчатке санитарные врачи объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ, а региональные власти ввели в крае карантинный режим пока без массового закрытия каких-либо учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Allergiyainfo.ru Грипп

По словам специалистов, ситуация с ОРВИ и гриппом на Камчатке осложняется с каждым днем — растет число заболевших. Поэтому и принято решение объявить общий карантин. Но пока ситуация не критическая и большинство образовательных учреждений продолжают работу.

Читайте также: Ситуацию с гриппом и ОРВИ на Камчатке оценили как напряженную

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства края Валерий Карпенко, в связи с карантином на Камчатке вводится запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях, масочный режим в учреждениях и на предприятиях, соблюдаются ограничительные меры в медицинских учреждениях, ведется ежедневный мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях.

Причем собеседник агентства подчеркнул, что пока о закрытии школ и других организаций речи не идет. «Дефицита лекарственных препаратов в наших учреждениях нет, в больницах развернуто достаточное количество коек. Поэтому можно говорить о том, что Камчатка готова противостоять ситуации», — сказал зампред.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный санитарный врач Камчатки Наталья Жданова, отметила, что показатель заболеваемости за 3 неделю 2017 года превысил уровень расчетного недельного эпидпорога, в целом, по краю на 37,4%. Заболеваемость в отдельных возрастных группах населения также продолжает превышать уровни эпидемических порогов, особенно у детей 0−2 года (на 30%), 3−6 лет (на 30,7%). Темпы прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе положительные как в крае, так и краевом центре.

23 января было издано постановление «О начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и усилении профилактических и противоэпидемических мероприятий в Камчатском крае».

«В ряде районов превышение расчетных эпидемических порогов составило от 10% (Тигильский район) до 62% (Пенжинский район). Полностью приостановлены занятия в 7 детских образовательных организациях, частично приостановлены — в 11. Сложившаяся ситуация свидетельствует о начале эпидемии гриппа на территории Камчатского края», — сказала Наталья Жданова.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю зарегистрированы случаи внебольничной пневмонии, среди которых — 9 случаев с тяжелым течением болезни, 21 — со средней тяжестью. Сейчас в регионе доминирует вирус гриппа А (Н3N2). Кроме вируса гриппа имеются лабораторно подтвержденные случаи ОРВИ.