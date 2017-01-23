Лонгйир, Норвегия, 24 января, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Береговая охрана Норвегии задержала у берегов Шпицбергена латвийское рыболовецкое судно «Сенатор», обвиняя рыбаков в незаконной добыче снежного краба. Об этом сообщает норвежское издание The Independent Barentsobserver.

Uppl.in Cнежный краб

Как пишет СМИ, судно было арестовано 16 января. На странице Военно-морского флота в соцсети указано, что латвийские рыбаки якобы производили промысел в рыбоохранной зоне вблизи Шпицбергена. В службе береговой охраны королевства сообщили, что после проверки «Сенатора» инспекторы пришли к выводу, что промысел рыбаки начали, не имея соответствующего разрешения властей Норвегии.

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После инспекции судно должно было взять курс на Киркенес, где 23 января его ожидала полицейская проверка. По информации СМИ, во время промысла латвийские рыбаки успели вытащить 2600 краболовецких ловушек.

По мнению Пер-Арне Тотланда, норвежского эксперта, специализирующегося на проблемах Шпицбергена, арест латвийского судна может быть политически обусловленным. «Снежного краба определяют в качестве сидячего вида, который живет на дне моря, и таким образом, включен в нормативные документы, касающиеся континентального шельфа, — пояснил он. — Иными словами, это те же законы, которые касаются нефти и газа». По словам эксперта, конфликт вокруг снежного краба может быть своеобразным тестом — сможет ли Норвегия контролировать использование шельфа Шпицбергена.

Напомним, хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется соответствующим договором от 1920 года. Формально архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы предоставляется всем странам, подписавшим договор. Власти Норвегии контролируют исполнение законов королевства на территории архипелага. Осло настаивает на праве распространять суверенитет и на континентальный шельф вокруг островов.