Вашингтон, 24 января, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп прекратил занятие бизнесом и ушёл из своей компании Trump Organization. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Pinterest.com Часы Trump Tower на пятой авеню в Манхэттене, Нью-Йорк

«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — проинформировал пресс-секретарь.

Телеканал CNN со ссылкой на документ, предоставленный Trump Organization, сообщает, что Трамп оставил бизнес, включающий более 400 компаний и предприятий. Отмечается, что документ за подписью Трампа датирован 19 января, то есть был подписан им за день до инаугурации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп обещал до вступления в должность, передать управление своим бизнесом сыновьям Дону и Эрику. Такое решение было принято во избежание конфликта интересов.

Трамп пообещал вернуться в свою компанию после окончания работы на посту президента США и оценить работу своих сыновей.