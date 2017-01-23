Каракас, 24 января, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Около двух тысяч сторонников оппозиции приняли 23 января с.г. участие в акциях протеста в Каракасе, и других городах страны. Они требуют досрочных выборов президента страны. Вину за политический и экономический кризис в Венесуэле протестующие возлагают на Николаса Мадуро.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

В столице страны представители силовых структур пресекли попытку протестующих проникнуть в Национальный избирательный совет. Тем не менее один из высших представителей Национального избирательного совета Венесуэлы Луис Эмилио Рондон принял от протестующих обращение, в котором они требуют дать им «право голоса. Дабы выбрать нового президента страны. В ответ, Луис Эмилио Рондон заявил, что кризис неоспорим и политические институты страны должны за него ответить, сообщает Teletica.

В целом акции в столице прошли без серьезных инцидентов. В других городах страны имели место незначительные стычки. Отметим, что сторонники Мадуро также провели акции в его поддержку в прошедший понедельник.

На сегодняшний день, согласно соцопросам, восемь из десяти венесуэльцев устали от острой нехватки продовольствия и медикаментов, инфляции, пишет El Nuevo Herald